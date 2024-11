Livorno 26 novembre 2024 Basket femminile, Blitz della Pielle a Siena

Vittoria di platino per la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO nel campionato di Serie B femminile: sul campo del Costone Siena, prive di Martina Zorzi, le ragazze di coach Luca Castiglione si sono imposte per 39-43 al termine di una gara in equilibrio per l’intero arco dei 40 minuti. Partenza a ritmi lenti, come dimostra il parziale al primo mini intervallo (6-8); le difese ha decisamente meglio sugli attacchi e alla pausa lunga la Pielle rimane con il naso avanti ma con una sola lunghezza di margine 21-22). Nella ripresa lo spartito non cambia, botta e risposta tra le due squadre e Costone che la ribalta sul 31-30.

Ultima frazione che rispecchia l’andamento della gara, in attesa di break decisivo di 8-13 che regala a Donadio e compagne 2 davvero preziosi.

Costone Siena-Toscana Legno Pielle Livorno: 39-43

TOSCANA LEGNO: Cecchi 10, Donadio 7, Castiglione V. 6, Benedetti 10, Collodi 10, Nottolini, Castiglione M., Caverni, Cecconi. All. Castiglione L.

Arbitri: Massei e Fabbri

Parziali: 6-8, 21-22, 31-30, 39-43