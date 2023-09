Home

Basket

7 Settembre 2023

Basket femminile, Collodi e Conti sono le due new entry della Pielle

Livorno 8 settembre 2023

La PIELLE LIVORNO è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo di collaborazione, per la stagione 2023/2024 (Serie B femminile), con Claudia Collodi e Serena Conti.

Collodi, ala pivot classe 1992, è cresciuta cestisticamente nel settore giovanile del Basket Le Mura, maturando esperienza nei campionati di B e A2. A 18 anni, infatti, passa al Castelnuovo di Garfagnana, dove disputa il suo primo, vero, campionato di serie B, salvo poi trasferirsi a Viareggio. Nella città del Burlamacco gioca per cinque stagioni, ottenendo una promozione in serie A2 nella stagione 2014/2015. Successivamente il passaggio a Livorno, una parentesi a Ghezzano e il ritorno nella città dei 4 Mori dove, nel 2018/2019, ottiene la seconda promozione in A2 della sua carriera. Ultima stagione trascorsa a Porcari.

Conti, classe 1991, è invece un “5” puro con una lunghissima esperienza in Serie B (San Giuliano Terme, Le Mura Spring Lucca e Pall. Femminile Firenze) e arriva a Livorno dopo un’ottima parentesi a Pisa (Serie C) nel 2022/2023.

“Claudia Collodi è una giocatrice che può ricoprire entrambi i ruoli, sia il 4 che il 5. Ha grande visione di gioco e buoni movimenti vicino a canestro; il suo inserimento, e quello di Serena Conti, è finalizzato a coprire alcune lacune che avevamo lo scorso anno. Si completano a vicenda ed entrambe amano correre in campo aperto”, le parole di coach Luca Castiglione.

