21 Gennaio 2025

Livorno 21 gennaio 2025 Basket femminile, gran blitz della Pielle sul campo di Umbertide (52-61)

La TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO bagna il girone di ritorno (del campionato di Serie B femminile) con una straordinaria vittoria sul campo della Pall. Femm. Umbertide (52-61). Eppure la gara era nata sotto una cattiva stella, con le ragazze di coach Luca Castiglione in ritardo di 11 lunghezze al primo mini intervallo (16-5). La reazione di Donadio e compagne, tuttavia, è veemente tanto che alla pausa lunga il vantaggio è ribaltato (break di 8-26 e 24-31 al 20’).

Claudia Collodi – 21 punti e 14 rimbalzi – è un autentico rebus per la difesa umbra, al contrario di una difesa a corrente alterna e che permette ad Umbertide di tornare a contatto (43-44 al 30’). Nel quarto tempino la Pielle è feroce, Diletta Donadio e capitan Castiglione (Viola) tracciano la via della vittoria e per la Toscana Legno arrivano altri due punti di platino nella corsa ai playoff.

Pall. Femm. Umbertide-Toscana Legno Pielle Livorno: 52-61

TOSCANA LEGNO: Caverni, Nottolini 3, Menchetti 4, Zorzi 1, Donadio 17, Castiglione V. 8, Castiglione. M 3, Collodi 21, Cecconi 4. All. Castiglione L.

Arbitri: Piancatelli e Mariotti

Parziali: 16-5, 24-31, 43-44, 52-61