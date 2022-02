Home

13 Febbraio 2022

Basket femminile: il derby va al Jolly Acli, superata la Pielle 67-48

Livorno 13 febbraio 2022

Il Jolly Acli Basket continua nella sua marcia regale e supera, al PalaCosmelli, una coriacea Pielle, nel secondo derby stagionale, allungando così a 14 la sua striscia di vittorie consecutive.

Tuttavia, la squadra di coach Emiliano Ferretti, non è apparsa brillante come al solito, sbagliando tanti tiri facili in fase offensiva.

Ed inoltre è mancata la classica intensità: probabilmente una questione fisiologica per una squadra sempre vincente, che nella circostanza si è guardata un po’ troppo allo specchio.

Dall’altro lato però c’era una Pielle, che pur priva di tre giocatrici titolari, ha giocato una partita grintosa, riuscendo, specie nel terzo quarto, a dare filo da torcere alla capolista. Il tabellone, sul finale, segna 67-48.

E adesso il complicato recupero infrasettimanale sul terreno di La Spezia.

MVP: nessuna giocatrice si è distinta in maniera particolare, ma, specie nella fase più difficile Irene Sassetti e Tea Peric hanno trovato canestri fondamentali. Così come Sara Ceccarini con un tripla dal peso specifico altissimo.

Le parole di Emiliano Ferretti: «Sinceri complimenti alla Pielle, che ha impostato un tipo di difesa che non siamo abituati ad attaccare. E questo mi da la possibilità di cominciare a lavorare anche sotto questo aspetto. Non è più la prima parte del campionato, adesso è una battaglia. La cosa che mi è piaciuta è il fatto che non ci siamo disunite quando le cose non funzionavano. Ma abbiamo commesso troppi errori da sotto. Adesso avanti con determinazione e umiltà. Zero a zero e testa alla prossima».

Il tabellino: Jolly Acli: Garaffoni 6, Simonetti 2, Garcia Leon 17, Ceccarini 13, Evangelista 5, Peric 11, Sassetti 9, Orsini 4, Barsotti, Cirillo, Corti. All. Ferretti. Ass. Betti.

Pielle: Cecchi 13, Puccini 13, Nottolini 8, Castiglione 5, Zorzi 6, Cecconi 3, Toti, Creati, Giari, Rossi, Bassini. All. Castiglione.

