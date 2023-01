Home

Sport

Basket

Basket femminile: Il Jolly Acli Basket cade in finale, la Coppa Toscana va a Prato

Basket

5 Gennaio 2023

Basket femminile: Il Jolly Acli Basket cade in finale, la Coppa Toscana va a Prato

Livorno 5 gennaio 2023 – Basket femminile: Il Jolly Acli Basket cade in finale, la Coppa Toscana va a Prato

l Jolly Acli Basket Livorno fallisce l’obiettivo Coppa Toscana Femminile “Trofeo Lunghi”, cadendo in finale contro la meritevole Pallacanestro Femminile Prato.

72-60 il risultato in favore delle avversarie, apparse più toniche e con maggiori motivazioni.

Per le rosablù, prive dell’infortunata Evangelista, è stata una partita opaca, senza cambi di marcia laddove le circostanze lo avrebbero richiesto.

Per Orsini e compagne c’è stato soltanto un acuto, nella seconda frazione di gara, con un vantaggio che ha toccato le sette lunghezze (36-29). Ma si è trattato di un fuoco di paglia.

Prato non si è fatta sorprendere, si è ricomposta e ha ribaltato la situazione, creando successivamente il parziale decisivo.

Le dichiarazioni a fine gara del vicepresidente Paolo Paoli.

«Non è il peso della sconfitta. Perché nella vita, così come nello sport, si può perdere se trovi un avversario più bravo di te. In questo caso abbiamo affrontato una buona squadra, certo, veloce e aggressiva, ma noi abbiamo giocato più che sotto tono. Senza quella grinta e quella voglia di vincere che questa squadra ha sempre mostrato: tranne che nel derby. E questa finale per noi è stata la brutta copia del derby. La domanda che mi pongo è questa: dove pensiamo di andare a un play off nazionale giocando in questo modo. Da nessuna parte. Dunque si deve assolutamente cambiare atteggiamento da parte della squadra e del coach: perché una volta può succedere, due sono troppe. Non è accettabile: abbiamo perso troppi palloni, approcciato la gara in maniera morbida, una cosa che non aspettavo data l’importanza di una partita, una finale di un trofeo che per noi sarebbe stato a livello comunicativo un ottimo biglietto da visita. Abbiamo buttato via una cosa importante, giocando in modo inguardabile. Senza intensità dal primo all’ultimo minuto. Con una passività totale. Inconcepibile».

Il tabellino: Ceccarini 17, Sassetti 4, Orsini 13, Garcia Leon 9, Rosellini 17, Giari, Barsotti, Corti, Amendolea, Barghigiani, Castillo. All. Betti. Ass. Menichetti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin