Home

Sport

Basket

Basket femminile, Il jolly Acli fa sua gara due

Basket

31 Marzo 2022

Basket femminile, Il jolly Acli fa sua gara due

Livorno 31 marzo 2022

Il Jolly Acli Basket Livorno non tradisce le attese e, trascinato da una Francesca Orsini versione Eurolega (34 punti per lei), schianta la resistenza del pur coriaceo Baloncesto Firenze (56-83). Partita mai in discussione, le rosablu, pur prive di Tea Peric (oltre alla solita Garcia Leon), hanno approcciato benissimo la gara, decise a chiudere la serie senza strascichi ulteriori.

Adesso occorre attendere qualche giorno per conoscere la prossima avversaria, che uscirà dalla bella (gara tre) tra Siena e La Spezia.

Le parole di coach Furio Betti: «Grande prestazione della squadra che ha saputo sopperire all’assenza di Peric e con Garaffoni in dubbio fino all’ultimo minuto. Abbiamo avuto un approccio alla partita migliore di quello di gara uno, conducendo la partita per tutti i 40 minuti, senza cali di rendimento, nonostante le sole otto ragazze scese in campo.

Aver chiuso subito questo primo turno, ci permette ora di riposare e recuperare così le infortunate per la semifinale. Ultima cosa, non è mia abitudine evidenziare le prestazioni delle singole ma stasera devo fare un’eccezione per fare i miei complimenti a Francesca Orsini che ha disputato un’ottima partita».

Il tabellino:

Ceccarini 20, Orsini 34, Evangelista 4, Garaffoni16, Sassetti 5, Simonetti 2, Cirillo 2, Peric ne, Corti, Garcia Leon ne. All. Betti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin