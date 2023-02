Home

Basket femminile, la Pielle cade sotto i colpi del Costone Siena

13 Febbraio 2023

Basket femminile, la Pielle cade sotto i colpi del Costone Siena

Livorno, 13 febbraio

Dopo cinque vittorie consecutive, la PIELLE LIVORNO cade sotto i colpi del Costone Siena (57-52): la gara si mette subito male per le ragazze di coach Luca Castiglione, in ritardo di ben 15 lunghezze alla prima pausa (21-6).

Nel secondo quarto la reazione è veemente, grazie soprattutto alle iniziative di Elisa Maffei ed Elena Cecchi, e il gap all’intervallo lungo è quanto meno dimezzato sul 30-23. La Unicusano, tuttavia, non è in una delle sue migliori serate e nel cuore della ripresa ripiomba a -12 (55-43), in attesa di una seconda riscossa che, purtroppo, non basterà per evitare la sconfitta.

Costone Siena-UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 57-52

UNICUSANO: Maffei 13, Nottolini 2, Zorzi 7, Puccini 5, Caverni ne, Cecchi 13, Castiglione V. 10, Castiglione M., Cecconi 2, Farnesi. All. Castiglione.

Arbitri: Baldini e Galiberti

Parziali: 21-6, 30-23, 45-33, 57-52

