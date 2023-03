Home

Basket femminile, la Pielle cede il passo a Prato

27 Marzo 2023

Basket femminile, la Pielle cede il passo a Prato

Livorno 27 marzo 2023

Un avvio a corrente alterna condanna la UNICUSANO PIELLE LIVORNO alla seconda sconfitta di fila (interna) consecutiva per mano della Pallacanestro Femminile Prato (46-51); canestro maledetto nel primo quarto per le ragazze di coach Luca Castiglione (6-17), in attesa di una seconda frazione decisamente più pimpante (24-31 all’intervallo lungo). La rincorsa continua nel cuore della ripresa, la Pielle soffia sul collo delle laniere brave, però, a tenere Maffei e compagne a distanza di sicurezza e a portare a compimento la missione labronica.

Sabato 1° aprile, per la Unicusano, l’ultimo atto della regular season sul campo del Florence Basket.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO-Pall. Femminile Prato: 46-51

UNICUSANO: Maffei 11, Caverni ne, Nottolini 4, Zorzi 2, Puccini 5, Cecchi 8, Castiglione V. 3, Castiglione M. 6, Cecconi 7, Farnesi. All. Castiglione.

Arbitri: Zanzarella e Collet

Parziali: 6-17, 24-31, 35-39, 46-51

