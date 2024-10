Home

Sport

Basket

Basket femminile, la Pielle inizia col botto e asfalta Umbertide

Basket

6 Ottobre 2024

Basket femminile, la Pielle inizia col botto e asfalta Umbertide

Livorno 6 ottobre 2024 – Basket femminile, la Pielle inizia col botto e asfalta Umbertide

Buona, buonissima, la prima della TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO nel campionato di Serie B Femminile 2024/2025; la squadra di coach Luca Castiglione, reduce dall’eliminazione in Coppa Toscana per mano della Named Number 8, si è sbarazzata della Pallacanestro Femminile Umbertide offrendo una prestazione totale per l’intero arco dei 40 minuti e intesa su entrambe le metà campo.



La Pielle lancia subito in quintetto Donadio (map con 14 punti, 7 rimbalzi e 4 recuperate) e Benedetti, assieme a Nottolini, Castiglione (Viola) e Collodi; il primo è già presa della Toscana Legno, precisa in attacco e aggressiva in difesa.

Con il passare dei minuti, però, Umbertide è brava a rintuzzare parte dello svantaggio, in attesa della tripla di Viola Castiglione sulla sirena della seconda frazione. Da questo momento in poi è un vero e proprio monologo, la Pielle manda a referto 11 ragazze su dodici a festeggia, meritatamente, i primi due punti stagionali.

Toscana Legno Pielle Livorno-Pallacanestro Femminile Umbertide: 77-49

TOSCANA LEGNO: Nottolini, Castiglione M. 7, Cecchi 11, Menchetti, Zorzi 4, Caverni 2, Donadio 14, Castiglione V. 8, Benedetti 6, Collodi 11, Cecconi 14. All. Castiglione L.

Arbitri: Fambrini di Lucca e Giordani di Piombino

Parziali: 21-9, 37-27, 52-34, 77-49