18 Dicembre 2022

Basket femminile, la Pielle scivola a Prato

Livorno, 19 dicembre 2022

Non un bel periodo per la UNICUSANO PIELLE LIVORNO nel campionato di Serie b femminile: le ragazze di coach Luca Castiglione, dopo il ko interno per mano di Spezia, si sono dovute arrendere anche sul campo della Pall. Femm. Prato per 60-35.

Biancoazzurre in difficoltà fin dalle battute iniziali dinanzi alla maggiore fisicità delle locali dentro il pitturato, ma comunque in partita al primo intervallo (15-13). Da questo momento in poi cala il buio, la Unicusano smarrisce la bussola offensiva e pian piano si scioglie come neve al sole.

P.F. Prato-UNICUSANO PIELLE LIVRNO: 60-35

UNICUSANO: Nottolini 4, Castiglione M. 2, Cecchi 6, Zorzi 3, Farnesi 7, Castiglione V. 5, Maffei 1, Puccini 4, Cecconi 3. All. Castiglione, Martella.

Arbitri: Russo e Parigi

Parziali: 15-13, 33-22, 44-29, 60-35