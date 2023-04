Home

11 Aprile 2023

Basket femminile, la Pielle scivola in gara 1 nei quarti di finale

Livorno 11 aprile 2023

Cade sul più bello la UNICUSANO PIELLE LIVORNO in gara1 dei quarti di finale playoff (Serie B femminile): sul parquet della palestra Cecioni a festeggiare è il Basket Femminile Pontedera (47-50), al termine di una gara per larghi tratti condotta ma che le ragazze di coach Luca Castiglione erano riuscite a raddrizzare a cavallo tra il secondo e terzo quarto (28-27). Al rientro dagli spogliatoi le pisane provano ancora una volta a mettere la freccia, ma la Pielle non molla di un centimetro. La battaglia di decide allo sprint e per la Pielle, mercoledì sera a Pontedera (ore 21:00), sarà già partita da dentro o fuori.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO-Basket Femminile Pontedera: 47-50

UNICUSANO: Maffei 8, Nottolini 2, Zorzi 2, Puccini 6, Cecchi 13, Caverni ne, Rossi ne, Castiglione V. 4, Castiglione M. 8, Cecconi 4. All. Castiglione.

Arbitri: Baldini e Martini

Parziali: 11-13, 28-27, 33-38, 47-50

