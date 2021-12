Home

Sport

Basket

Basket femminile, la Pielle scivola sul campo di Pontedera

Basket

5 Dicembre 2021

Basket femminile, la Pielle scivola sul campo di Pontedera

Livorno, 5 dicembre 2021



Scivola sul parquet di Pontedera la UNICUSANO PIELLE LIVORNO (Serie B femminile): le ragazze di coach Luca Castiglione, reduci dalla bella vittoria ottenuta sul Baloncesto Firenze, non sono mai riuscite ad entrare in partita, pagando a caro prezzo un manovra offensiva meno fluida del solito e percentuali al tiro tutt’altro che eccellenti.

Sabato prossimo penultimo turno (casalingo) del girone di andata contro il fanalino di coda Gea Grossetto; l’occasione giusta per riscattarsi e assestarsi nella parte alta della classifica. Tutta la famiglia Pielle rivolge, inoltre, i migliori auguri di pronta guarigione a Sara Giari, uscita dal campo sorretta dalle compagne per un infortunio al piede (da valutare in settimana).

Pontedera-PIELLE LIVORNO: 56-49

UNICUSANO: Nottolini 3, Zorzi, Puccini 14, Castiglione V., Creati, Castiglione M. 10, Giari 5, Cecconi 8, Cecchi 9. All. Castiglione, Martella.

Arbitri: Giannini di Empoli e Salvo di Pisa

Parziali: 18-12, 33-28, 43-38, 56-49

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin