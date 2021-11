Home

28 Novembre 2021

Basket femminile: la Pielle si aggiudica lo scontro diretto con il Baloncesto

Livorno, 28 novembre 2021



Vittoria di gran carattere e terzo posto in classifica congelato per la PIELLE LIVORNO (Serie B femminile): le ragazze di coach Luca Castiglione si sono infatti aggiudicate lo scontro diretto nei confronti del Baloncesto Firenze, al termine di una gara sul filo dell’equilibrio per l’intero arco dei 40 minuti.

Ottimo l’avvio della Pielle, che sul finale del primo quarto si fa superare dalle fiorentine (11-12’); nella ripresa il botta e risposta continua a suon di canestri, ma all’intervallo lungo è la Unicusano a mettere il naso avanti sul 26-24. Ancora contro sorpasso Baloncesto nel terzo quarto, ma il cuore della Pielle – e non è la prima volta quest’anno – è merce rara: Elena Cecchi, spalleggiata da Sara Giari e Viola Castiglione, trascinano la Unicusano a una vittoria di platino per 48-45. Che vale il terzo posto in solitaria, oltre a una clamorosa iniezione di fiducia per questo rush finale del girone di andata.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO-Baloncesto Firenze: 48-45

UNICUSANO: Nottolini 5, Zorzi 4, Puccini 10, Castiglione V. 11, Creati, Castiglione M., Giari 6, Cecconi, Cecchi 12, Bassini. All. Castiglione, Martella

Arbitri: Prampolini di Terranuova Bracciolini e Posarelli di Grosseto

Parziali: 11-12, 26-24, 34-38, 48-45

