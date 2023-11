Home

Sport

Basket

Basket femminile, la Pielle si sbarazza del Baloncesto

Basket

13 Novembre 2023

Basket femminile, la Pielle si sbarazza del Baloncesto

Livorno, 12 novembre 2023 – Basket femminile, la Pielle si sbarazza del Baloncesto

Cinque minuti per riprendere il ritmo partita, poi la maggior qualità della CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO si abbatte sul Baloncesto Firenze; sul parquet del Pala Cecioni finisce 67-46, con le ragazze di coach Luca Castiglione avanti anche di 27/28 lunghezze salvo poi cedere qualcosa nei minuti finali. Lo staff piellino mescola le carte in avvio, alzando il quintetto con Maffei in guardia, il capitano Viola Castiglione in ala e il tandem Collodi-Conti. L’impatto, tuttavia, non è dei più esaltanti e al primo mini intervallo il punteggio recita 13-10. Con il passare dei minuti, tuttavia, Cecchi e compagne si sciolgono e nei due quarti centrali scavano un solco incolmabile, aumentando pure l’intensità difensiva. Adesso per la Pielle 5 partite in 14 giorni, a cominciare dalla sfida a Le Mura Spring in programma mercoledì sera.

CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO-Baloncesto Firenze: 67-46

CAFFÈ TOSCANO: Maffei 7, Caverni 1, Nottolini, Zorzi 6, Cecchi 15, Castiglione V. 13, Castiglione M. 8, Collodi 11, Cecconi 6, Conti. All. Castiglione.

Arbitri: Biancalana e Benenati

Parziali: 13-10, 31-23, 55-28, 67-46

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin