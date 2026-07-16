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Basket femminile, le Ladies (ex Jolly) ammesse al campionato di A1

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16 Luglio 2026

Basket femminile, le Ladies (ex Jolly) ammesse al campionato di A1

Livorno 16 luglio 2026

La Libertas Livorno comunica che, subordinatamente al superamento dei controlli previsti dal Manuale, le ragazze Ladies Libertas Livorno sono state ammesse al prossimo Campionato di Serie A1 femminile.

Si tratta di un traguardo importante che premia il lavoro, l’impegno e la dedizione di atlete, staff e dirigenza. Con entusiasmo e determinazione siamo dunque pronti ad affrontare questa nuova ed emozionante sfida ai massimi livelli del campionato.

Così il Presidente della Lega Basket Femminile, Massimo Protani: “Con la presente comunico che, in seguito al Consiglio Federale svoltosi a Roma in data odierna 16 luglio 2026 avente tra gli ordini del giorno l’esame delle richieste d’iscrizione ai campionati, la vostra società è stata ammessa alla stagione sportiva 2026/2027 nel campionato di Serie A1. A voi va il mio più grande in bocca al lupo in vista di un’annata ricca d’impegni e nuove sfide”.

Entusiasmo il Presidente della Libertas, Marco Benvenuti: “E’ un grande orgoglio, una grande soddisfazione, perché questo non è un ripescaggio, ma un invito della Lega a venire in A1 per aiutare il movimento femminile. Siamo felici perché in poco tempo abbiamo ricreato una società oggi considerata una delle più strutturate in Italia. Poi c’è da fare una piccola dedica, oggi sarebbe stato il compleanno di Mimma De Ciampis, una presenza costante nella mia vita e in quella della Società. Mimma è mancata a maggio. Sarebbe stata felice di ricevere come regalo la notizia dell’approdo delle ragazze in A1. Spero sia da qualche parte a festeggiare.

E ora avanti tutti a cominciare dalla presentazione della maglia (ne ho una a Las Vegas) che è bellissima. La squadra sarà molto competitiva. Non sto nella pelle. Le ragazze giocheranno al Modigliani Forum e spero che verrà tanta gente a godersi quello che sarà uno spettacolo assicurato”.