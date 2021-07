Home

Sport

Basket

Basket femminile: Lucia Puccini, primo colpo in B per la Pielle

Basket

17 Luglio 2021

Basket femminile: Lucia Puccini, primo colpo in B per la Pielle

Livorno 17 luglio 2021

LA Pielle Livorno (Serie B femminile) è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo di collaborazione con Lucia Puccini, guardia/ala classe 1998, reduce da un biennio alla Nico Basket in A2.

Nativa di Pontedera, ha esordito in Serie B giovanissima con la maglia della sua città. Nel 2017/2018 il trasferimento a Lucca, con massiccia presenza ne Le Mura Spring. La stagione successiva, 2018/2019, è stata una delle principali artefici della promozione del Jolly Acli Basket Livorno in Serie A2, sotto la guida di coach Marco Pistolesi. Ultime due annate, come detto, in forza alla Nico Basket, in attesa della chiamata di coach Castiglione e della Unicusano Pielle.

“Sono molto felice della possibilità che mi è stata data, oltre al fatto che finalmente potrò essere allenata da coach Castiglione. Ci conosciamo dai tempi delle giovanili, ma le nostre strade non si erano mai incrociate. Sono entusiasta della mia scelta, e soprattutto della squadra che troverò data la presenza di molte mie ex compagne; cercherò di dare il massimo in ogni singolo allenamento e sono assolutamente convinta che sapremo toglierci diverse soddisfazioni”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin