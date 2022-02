Home

Sport

Basket

Basket femminile, passo falso interno per la Pielle

Basket

6 Febbraio 2022

Basket femminile, passo falso interno per la Pielle

Livorno, 6 febbraio 2022

Priva di Sara Giari, Viola Castiglione e del capitano Giulia Creati, la UNICUSANO PIELLE LIVORNO inaugura il 2022 con una sconfitta interna per mano del Costone Siena: sul parquet del Pala Cecioni finisce 44-54, con un avvio contratto da parte delle ragazze di coach Luca Castiglione (9-14). Nel secondo quarto il trend non cambia, fanno meglio le senesi mentre la Pielle soffre le basse percentuali in attacco, andando al riposo lungo sul punteggio di 21-31.

Timida reazione d’orgoglio nella ripresa, ma la coperta per le biancoazzurre è davvero troppo corta e il Costone ne approfitta per volare sul +13 (33-46 al 30’) e chiudere il conto nella quarta frazione.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO-Costone Siena: 44-54

UNICUSANO: Nottolini 3, Castiglione M. 7, Cecconi 7, Cecchi 12, Zorzi 2, Puccini 7, Bassini 6, Rossi, Iannuzzi ne. All. Castiglione.

Parziali: 9-14, 21-31, 33-46, 44-54

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin