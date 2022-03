Home

27 Marzo 2022

Basket femminile, play off: Il jolly Acli fa sua gara uno contro Baloncesto Firenze

Livorno 27 marzo 2022

Il Jolly Acli Basket Livorno ricomincia da dove aveva terminato.

Con un netto 68-36 supera senza eccessivi patemi d’animo le resistenze del Baloncesto Firenze, nella prima partita casalinga dei play off.

La squadra di Furio Betti, dopo una prima parte necessaria per prendere le misure all’avversaria (18-17 il primo quarto), comincia ad imporre il proprio ritmo e grazie ad una difesa piuttosto solida riesce a scavare un solco (parziale 39-10 nei quarti 2 e 3) che consente una seconda parte di gara tranquilla.

Betti concede minuti importanti anche a giocatrici di solito meno impiegate, tenendo ben presente che già mercoledì si torna a giocare la gara di ritorno. Quattro le rosablu in doppia cifra, con la punta di diamante Francesca Orsini (23 punti) sempre più elemento chiave, ed presenza fondamentale per il prossimo futuro. Bene anche Ceccarini e Sassetti. Continua passo dopo passo il recupero di Tea Peric (11 punti), in costante miglioramento.

Le parole di coach Furio Betti: «Nei play off conta soltanto vincere. Adesso bisogna subito cancellare gara uno e pensare alla prossima sfida che sarà completamente differente. Avevamo un paio di giocatrici con problemi fisici, e visto com’è andata la partita ho avuto la possibilità di risparmiarle, facendo ruotare tutte le 10 ragazze a disposizione. Mercoledì ce la dovremo giocare. Andiamo a Firenze per chiuderla e per avere più riposo date, come ripeto, le condizioni fisiche generali»

Il tabellino: Garaffoni 2, Peric 11, Orsini 23, Ceccarini 12, Sassetti 10, Evangelista 5, Simonetti 5, Cirillo, Corti, Barsotti, Garcia Leon. All. Betti.

