Home

Sport

Basket

Basket femminile, pronto riscatto per la Pielle

Basket

11 Febbraio 2025

Basket femminile, pronto riscatto per la Pielle

Livorno 11 febbraio 2025 Basket femminile, pronto riscatto per la Pielle

Pronto riscatto della TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO, reduce dal ko interno per mano de Le Mura Spring Lucca; il team di coach Luca Castiglione si è infatti aggiudicato il saturday night sul campo della Pall. Femm. Prato, sfruttando un parziale di 16 a 8 nella quarta e decisiva frazione. Fino a quel punto una gara in sostanziale equilibrio, non bellissima sotto l’aspetto tecnico ma incredibilmente intensa (18-19 alla pausa lunga). In casa piellina straordinaria la prova di Claudia Collodi, autrice di 20 punti (sui 48 totali) conditi da 15 rimbalzi.

Pall. Femm. Prato-Toscana Legno Pielle Livorno: 42-48

TOSCANA LEGNO: Caverni, Nottolini 1, Castiglione M., Menchetti 3, Zorzi 3, Donadio 8, Castiglione V. 2, Benedetti 8, Collodi 20, Cecconi 3. All. Castiglione L.

Arbitri: Putaggio e Zini

Parziali: 10-10, 18-19, 34-32, 42-48