Basket femminile, prova di forza della Piellle Livorno

26 Gennaio 2026

Netta vittoria casalinga per la VERODOL CBD PIELLE LIVORNO femminile, che torna al successo imponendosi con un perentorio 78-39 sulla C.M.B. Valdarno. Le biancoblù di coach Castiglione partono subito con grande intensità, mettendo pressione alle avversarie sin dalle prime battute. Al termine del primo quarto la PL conduce 19-12, costruendo un primo vantaggio grazie a una buona organizzazione difensiva e a soluzioni efficaci in attacco.

Nel secondo periodo la C.M.B. Valdarno prova a rientrare in partita riducendo lo scarto, ma la Pielle resta lucida e concentrata, riuscendo a controllare il ritmo del match e andando all’intervallo lungo sul 39-27.

La svolta decisiva arriva nel terzo quarto: al rientro dagli spogliatoi le biancoblù alzano nettamente le percentuali al tiro e dominano su entrambi i lati del campo, piazzando un parziale impressionante di 28-3 che porta il punteggio sul 67-30 al 30’.

Nell’ultimo quarto la Verodol CBD Pielle Livorno femminile gestisce il largo vantaggio senza cali di concentrazione, mantenendo alta l’intensità fino alla sirena finale e chiudendo la gara sul 78-39, conquistando così una vittoria importante e convincente. Da sottolineare l’ottima prova corale della squadra, con Castiglione M. in versione mvp, autrice di 18 punti (con 6 triple), 3 rimbalzi e 5 palle recuperate. Prestazioni di grande spessore anche per Benedetti, top scorer con 24 punti, e Collodi, che chiude in doppia cifra con 11 punti.

VeroDol CBD Pielle Livorno – C.M.B. Valdarno: 78-39

VERODOL CBD: Benedetti 24, Castiglione M. 18, Collodi 11, Donadio 7, Belfiori 6, Castiglione V. 4, Selmi 3, Nottolini 1, Bullentini, Conti. All. Castiglione L.

Arbitri: Natale e Marini

Parziali: 19-12, 20-15, 28-3, 12-9

