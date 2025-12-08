Home

Basket femminile, questa volta le assenze condannano la Pielle

8 Dicembre 2025

Livorno 8 dicembre 2025 Basket femminile, questa volta le assenze condannano la Pielle

La PIELLE LIVORNO femminile non riesce a sfruttare il fattore campo e cede alla Pink Basket Terni con il punteggio di 57-72. Una gara in salita fin dai primi minuti, con le ospiti capaci di imporre ritmo e precisione per tutta la partita.

Nel primo quarto Terni parte forte, sfruttando più energia e lucidità offensiva, chiudendo avanti 13-20.Nel secondo periodo le biancoblù provano a riordinare le idee, ma Terni mantiene saldo il vantaggio, andando all’intervallo sul 26-35.Al rientro dagli spogliatoi la Pielle di coach Luca Castiglione tenta la reazione, aumentando l’intensità e provando a ricucire il gap. Nonostante gli sforzi, però, le ospiti allungano fino al 39-51 di fine terzo quarto, indirizzando il match.Nell’ultima frazione le percentuali al tiro delle livornesi migliorano, ma la rimonta non si concretizza: Terni gestisce bene il vantaggio e porta a casa il successo per 57-72.Nella serata difficile della Pielle spicca comunque la prestazione di Marta Castiglione con 15 punti, 5 rimbalzi e 6 palle recuperate, una prova di grande carattere e intensità.VeroDol CBD Pielle Livorno – Pink Basket Terni: 57-72

VERODOL CBD: Castiglione M. 15, Donadio 13, Benedetti 10, Nottolini 8, Castiglione V. 6, Menchetti 5, Selmi, Bullentini, Collodi, Conti. All. Castiglione L.

Arbitri: Profeti e Carta

Parziali: 13-20, 13-15, 13-16, 18-21