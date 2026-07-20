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Basket femminile,: Sammartini riconfermata nella Ladies Libertas

Cronaca

20 Luglio 2026

Basket femminile,: Sammartini riconfermata nella Ladies Libertas

Livorno 20 luglio 2026 Basket femminile,: Sammartini riconfermata nella Ladies Libertas

Ladies Libertas Livorno annuncia la conferma di Giorgia Sammartini, playmaker, classe 2001. Tecnica, cuore e temperamento a servizio della squadra.

«Sono molto contenta – dice – di continuare questo percorso con Livorno anche nella prossima stagione. L’anno scorso è stata la mia prima esperienza lontano da casa e non potevo sperare di trovare un ambiente migliore. Per questo, l’opportunità di rimanere e affrontare il campionato di A1 è un’occasione impossibile da lasciarsi sfuggire.

Sarà la mia prima volta in questa categoria quindi non so bene cosa aspettarmi, ma sicuramente il livello sarà più alto e serviranno tanta più fisicità, intensità e concentrazione. Per me è una nuova sfida, che affronterò con entusiasmo e con la voglia di crescere ancora e imparare il più possibile soprattutto dalle compagne che hanno già esperienza nella massima serie, cercando di farmi trovare pronta e di dare il mio contributo alla squadra».