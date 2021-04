Home

19 Aprile 2021

Basket femminile serie B: la Pielle espugna il parquet di Lucca

Livorno, 19 aprile 2021

Primo sorriso stagionale per la Pielle Livorno nel campionato di Serie B femminile: le ragazze di coach Luca Castiglione, che hanno ritrovato Sara Giari dopo un lungo periodo di stop, hanno espugnato il Pala Tagliate di Lucca al termine di una gara ben gestita fin dalle battute iniziali con ottime soluzioni dell’arco, frutto di un altrettanto eccellente circolazione di palla. L’mvp? La squadra, visto che chiunque sia scesa in campo ha contribuito ad una vittoria netta tecnicamente e larga nel punteggio. L’appuntamento per il bis è fissato per il 1° maggio, sul parquet amico del Pala Cecioni, contro la capolista Costone Siena.

Le Mura Spring Lucca – UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 31-53

UNICUSANO: Toti 9, Zorzi 7, Barsotti 1, Castiglione V. 3, Creati 6, Castiglione M. 3, Giari 9, Cecconi 8, Benedettini 6, Bassini 1, Rapisarda. All. Castiglione, Martella.

Arbitri: Montano di Siena e Posarelli di Grosseto

Parziali: 12-13, 21-31, 26-44, 31-53

