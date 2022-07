Home

Basket, Filippo Di Sacco rimane in Pielle

2 Luglio 2022

Livorno, 2 luglio 2022

La UNICUSANO PIELLE LIVORNO comunica di aver esteso l’accordo di collaborazione per la stagione 2022/2023 con Filippo Di Sacco.

Pivot di 198 cm per 116 kg, Filippo ha dimostrato per l’intero arco della stagione 2021/2022 impegno e dedizione in ogni allenamento, facendosi trovare pronto nel momento più difficile, lo scorso autunno, in cui la Pielle venne falcidiata dagli infortuni. Per lui 16 partite giocate, con 9 minuti di utilizzo e tantissime cose utili che sono valse la salvezza della Unicusano e la riconferma a un ragazzo forte e genuino.

“Sono super felice di dare continuità al progetto Pielle e di poter continuare a crescere con questa maglia addosso; ho già avuto modo di fare qualche allenamento e confrontarmi con coach Cardani. Mi ha illustrato il suo programma e quali sono gli obiettivi da raggiungere”.

