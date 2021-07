Home

Basket, Filippo Di Sacco torna alla Pielle

17 Luglio 2021

Livorno 17 luglio 2021

La Pielle Livorno comunica di aver raggiunto un accordo con Filippo Di Sacco, ala/pivot di 198 centimetri, classe 2001.

Di Sacco, originario di Pisa e del quale la Pielle detiene il cartellino, tornerà alla corte di coach Andrea Da Prato dopo la positiva esperienza al Basketball Lucca (Serie C Gold 2020/2021) e le due stagioni trascorse proprio in biancoazzurro (dal 2018 al 2020).

Di Sacco i primi passi nelle file del Gmv Ghezzano, in attesa di trasferirsi – da Under 13 – al Cus Pisa. Poi il passaggio alla Juve Pontedera, dove cresce, matura e con la cui maglia per due ani consecutivi conquista la qualificazione alle Finali Nazionali. Nel 2016 ha partecipato, sempre con la Juve, al prestigioso torneo di Barcellona salendo sul podio alle spalle del Real Madrid e dei padroni di casa blaugrana. Nel 2017/2018 – invece – ha fatto parte della squadra Under 18 Eccellenza e del roster della Serie C Gold, offrendo un ottimo contributo in entrambi i contesti.

“Tornare alla Pallacanestro Livorno è un grandissimo stimolo e sono fiero di ritrovare un ambiente meraviglioso che già conosco. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno permesso tutto ciò, dalla società a coach Andrea Da Prato. Lavoreremo tutti insieme per ripetere la splendida stagione che la Pielle ha vissuto quest’anno, pur sapendo che la Serie B è un campionato ben più impegnativo”.

