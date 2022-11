Home

6 Novembre 2022

Basket, Francesco Barilla: “I miei ragazzi hanno offerto una ottima prestazione”

Livorno 5 novembre 2022 -Francesco Barilla: “I miei ragazzi hanno offerto una ottima prestazione”

Non inganni la sconfitta, quella con la Mens Sana Siena è stata, per il Don Bosco, una ottima prestazione, fatta di tanta intensità e di un notevole passo in avanti nel percorso di crescita di Paoli e compagni; ne è convinto anche il coach labronico, Francesco Barilla, che commenta così gli emozionanti 40’ giocati dai suoi contro la blasonata Mens Sana: “Sono molto contento della prestazione dei miei ragazzi, abbiamo giocato una ottima partita, mostrando ulteriori miglioramenti rispetto alle partite precedenti, sia dal punto di vista tecnico che da quello tattico. Un percorso, quello di crescita, che deve accompagnarci per tutta la stagione. Abbiamo giocato con grande intensità, rimanendo in partita fino alla sirena finale; dobbiamo continuare su questa falsariga, perché i 40’ del PalaMacchia ci hanno fatto capire che alcune partite possiamo vincerle. La Mens Sana è stata brava nei momenti decisivi a trovare il guizzo vincente, grazie alla maggiore esperienza di alcuni dei loro giocatori; aldilà di questo dobbiamo tenerci strette le tante cose positive della sfida con Siena per tornare in palestra con ancor più voglia di migliorarci”.

