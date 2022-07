Home

2 Luglio 2022

Basket, Francesco Fratto nuovo giocatore della Libertas

Livorno 2 luglio 2022

La Libertas Livorno 1947 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del giocatore Francesco Fratto, ala-pivot di 199 cm per 98 kg, che nella passata stagione ha giocato in serie A2 nelle fila della San Giobbe Chiusi. Fratto ha chiuso il campionato con 4,6 punti per gara e la media 1,7 rimbalzi.

Francesco ha speso gran parte della propria carriera nella natia Cecina. Dal 2009 al 2016 ha collezionato ben 205 presenze in serie B con i Rossoblù di cui è stato una vera e propria bandiera non solo per l’ottimo rendimento, ma anche per l’atteggiamento pugnace mostrato sul campo. Quello stesso atteggiamento che farà innamorare la Curva Nord libertassina.

Nel 2016 Fratto lascia per la prima volta la Toscana e firma per Omegna dove rimane due stagioni producendo buone cifre (6,9 punti a partita con il 51% da 2). Chiusa la parentesi piemontese il giocatore torna nella propria regione. Si accasa a Piombino dove conosce Coach Andreazza che ne diventa subito un estimatore. In maglia Basket Golfo, Fratto segna una media di 13 punti per gara ed è assoluto protagonista al punto da essere notato da Fabriano che lo mette sotto contratto nell’estate del 2019. Nelle Marche il giocatore si fa rispettare (7 punti a partita) e l’anno dopo ecco la chiamata dell’ambiziosa San Giobbe Chiusi con cui vince il campionato di B e debutta in A2 prima di ritornare alla corte di Coach Andreazza alla Libertas.

