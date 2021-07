Home

16 Luglio 2021

Basket, Gian Marco Drocker è un nuovo giocatore della Pielle Livorno

Livorno, 15 luglio 2021

La Pielle Livorno comunica di aver raggiunto un accordo di collaborazione per la stagione 2021/2022 con Gian Marco Drocker, play/guardia del 2001 (185 cm per 78 kg).

Lucchese di nascita, prodotto del settore giovanile del Basketball Club Lucca, Drocker è reduce da un’ottima stagione alla Pall. Crema (Serie B), dove ha tenuto una media di 9,6 punti a partita, aggiungendo 4 rimbalzi e due assist. Figlio d’arte – il padre Gian Paolo è stata un’autentica leggenda del basket lucchese avendo giocato nella città delle mura per 25 anni segnando valanghe di punti in ogni categoria -, pur essendo ancora un Under ha esordito giovanissimo sul pianeta Senior. L’esordio nel campionato cadetto è datato 2017/2018 con la maglia della Stella Azzurra Roma, società con la quale ha vinto anche lo scudetto Juniores. L’anno successivo il trasferimento a Firenze, sempre in B, e poi il ritorno a Lucca nel 2019/2020.

“Sono strafelice di arrivare in una città storica per la pallacanestro italiana. Ricordo benissimo le mie primissime esperienze in C Gold, anche contro la Pielle e il suo meraviglioso pubblico che da oggi sarà anche il mio. Non vedo l’ora di iniziare e con i miei compagni di far divertire i tifosi, oltre a toglierci grandi soddisfazioni attraverso il lavoro quotidiano in palestra”.

