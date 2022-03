Home

7 Marzo 2022

Basket, gioie e dolori per la Pielle femminile

Livorno, 7 marzo 2022

Gioie e dolori per la PIELLE LIVORNO femminile nel torneo di Serie B femminile: il team di coach Luca Castiglione, finalmente in campo con le rotazioni quasi al completo (out Nottolini), ha lottato fino all’ultimo possesso contro la quotata Named San Giovanni Valdarno, salvo poi arrendersi nel finale per 51-57 (mvp Cecchi con 19 punti).

Una battaglia che ha fatto largo al bel successo ottenuto, invece, domenica sera nei confronti del Basker Femmnile Pontedera: match in totale contro delle biancoazzurre fin dalle battute iniziali e ottime prestazioni di Puccini e Cecconi.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO-Named San Giovanni Valdarno: 51-57

UNICUSANO: Zorzi 11, Puccini 4, Castiglione V. 5, Creati 5, Castiglione M. 3, Giari 2, Cecconi 2, Cecchi 19. All. Castiglione, Martella.

Parziali: 13-26, 29-37, 37-47, 51-57

UNICUSANO PIELLE LIVORNO-Pontedera: 57-36

UNICUSANO: Zorzi, Puccini 14, Castiglione V. 7, Creati 6, Castiglione M. 7, Giari 5, Cecconi 11, Cecchi 5, Bassini 2. All. Castiglione, Martella.

Parziali: 14-5, 25-15, 39-21, 57-36

