Basket giovanile, doppio passo falso per la Pielle

15 Aprile 2021

Livorno, 15 aprile 2021

Doppio passo falso per le formazioni della Pielle Livorno nella giornata inaugurale, dopo ben 15 mesi di stop, dei campionati giovanili: l’Under 18 Eccellenza di coach Luca Castiglione, pur lottando per oltre 30 minuti contro la quotata Use Empoli, si è dovuta arrendere per 52-83 al termine di una gara, come detto, girata in negativo nel quarto periodo.

A senso unico, invece, il derby Under 15 Eccellenza, vinto dai Leoni Amaranto sui nostri ragazzi per 145-27. Leoni del Pala Cosmelli che risultato tra le migliori formazioni su scala regionale della categoria.

Unicusano Pielle-Use Empoli: 52-83

UNICUSANO: Cervia 3, Giachetti 2, Pirone 7, Morettini, Baccelli 2, Bini 3, Sainati 16, Simonetti 4, Bianchi 2, Salvadorini 4, Pistolesi 9. All. Castiglione.

Parziali: 10-20, 29-37, 39-57, 52-83

Leoni Amaranto U.S. Livorno – Unicusano Pielle: 145-27

UNICUSANO: Cristofani 5, De Santi 2, Bernini, Leonardini 2, Gazzetta, Nocchi 7, Bartorelli Maselli 2, Forti 7, Mugnaini, Panichi 2. All. Da Prato.

Parziali: 32-4, 78-14, 101-22, 145-27

