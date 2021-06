Home

21 Giugno 2021

Basket giovanile, finale di stagione in grande stile per le formazioni Pielle

Livorno, 21 giugno 2021

Finale di stagione in grande stile per il settore giovanile della Pielle Livorno:

l’Under 18 Eccellenza bissa il successo nel derby contro l’Invictus, sfruttando i 26 punti di Pirone e i 14 di un ottimo Giachetti. Vince a convince anche l’Under 14 al cospetto della Pall. Piombino (con 38 di Peccia e i 25 di De Santi).

Passo falso interno per l’Under 18 Silver (50-86 vs. San Miniato) e Don Bosco troppo forte per i baby di coach Forti (Under 14), comunque in partita per due quarti abbondanti.

(Under 18 Eccellenza)

Unicusano Pielle-Invictus: 79-77

UNICUSANO: Cervia 11, Giachetti 14, Pirone 26, Sgherri, Baccelli 8, Bini, Sainati 9, Simonetti 2, Bianchi 2, Salvadorini, Pistolesi 7. All. Castiglione.

(Under 18 Silver)

Unicusano Pielle-San Miniato: 50-86

UNICUSANO: Balloni 11, Rubegni 5, Valoroso 12, Zolesi 4, Poltretti, Ceselli 4, Sensani 13, Sturla, Pagni 1, Ceccarini. All. Referendario.

(Under 14)

Unicusano Pielle-Piombino: 101-65

UNICUSANO: Luperini 4, De Santi 25, Leonardini 11, Gazzetta 5, Stoppa, Bernini, Piano, Peccia 38, Sgherri 4, Panichi 14, Pacchiani, Romei. All. Forti.

Unicusano Pielle-Pall. Don Bosco: 54-76

UNICUSANO: Peccia 16, De Santi 12, Leonardini 9, Gazzetta 4, Panichi 1, Sgherri 7, Bernini 1, Stoppa, Romei, Piano 4, Luperini, Bernini E. All. Forti.

