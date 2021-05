Home

Basket Giovanile, fine settimana spumeggiante per le formazioni Pielle

30 Maggio 2021

Livorno, 30 maggio 2021

Quattro vittorie e una sola sconfitta per il settore giovanile della Pielle Livorno, per un fine settimana spumeggiante e denso di soddisfazioni: in ben tre circostanze, le formazioni pielline hanno superato le compagini liguri, a cominciare dall’Under 18 Eccellenza con un’autentica prova di forza e 5 elementi in doppia cifra. Bene anche l’Under 16 Eccellenza, con 30 punti di Ristori, e l’Under 15 con 29 di Cristofani. A senso unico l’esordio dell’Under 14 a Castelfranco (9-141).

(Under 18 Eccellenza)



Unicusano Pielle-Spezia 97-70

UNICUSANO: Cervia 8, Giachetti 14, Pirone 17, Sgherri, Baccelli 14, Bini 2, Sainati 15, Simonetti 8, Salvadorini, Pistolesi 17. All. Castiglione.

(Under 18 Silver)



San Miniato-Unicusano Pielle: 69-38

UNICUSANO: Balloni 2, Rubegni 6, Valoroso 15, Zolesi 4, Pollice 4, Poltretti, Ceselli 3, Sturla, Pagni 4, Ceccarini. All. Referendario.

(Under 16 Eccellenza)



Unicusano Pielle-Spezia: 78-55

UNICUSANO: Ristori 30, Cristofani 9, De Santi 9, Alongi 6, Colombini 5, Dadomo 6, Redini, Guantini 1, Mazzacca 2, Marchegiani, Forti 4, Tempestini 6. All. Forti.

(Under 15 Eccellenza)



Canaletto Spezia-Unicusano Pielle: 70-81

UNICUSANO: Cristofani 29, Peccia 2, De Santi 4, Leonardini 2, Gazzetta 2, Nocchi 6, Bartorelli 2, Maselli, Forti 15, Tempestini 12, Panichi 7, Mugnaini. All. Forti.

(Under 14)



Castelfranco Frogs-Unicusano Pielle: 9-141

UNICUSANO: Romei 3, Luperini 2, Peccia 29, De santi 26, Bernini 7, Leonardini 32, Piano 10, Gazzetta 14, Stoppa 2, Panichi 8, Sgherri 10, Lazzerini. All. Forti.

