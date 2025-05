Basket giovanile Liburnia: i risultati degli under 15 e degli under 14

Under 15

Libertas Liburnia – Argentario 33-50 (9-9, 13-17, 24-34)

Libertas Liburnia: Acenas, Magliozzi 4, Villanueva, Estanislao N. 1, Dell’Unto 6, Magnaye, Rosini 4, Estanislao T. 2, Mucollari 7, Gonzales 1, Pena 8, Rezgui. All.: Referendario.

Partita dal gusto dolciastro, sul terreno amico del PalaBastia, per gli under 15 della Libertas Liburnia, contro i pari età dell’Argentario. La gara viaggia sui binari dell’equilibrio nei due primi quarti.

Dopo l’intervallo lungo, il rientro in campo dei gialloblù è poco determinato: i livornesi commettono alcune ingenuità e consentono agli ospiti di prendere il vantaggio e poi di gestirlo sino alla fine.

“Ci dispiace – commenta coach Andrea Referendario – per lo scarto finale, eccessivo per quanto espresso nel corso del match e per il lavoro svolto finora.

Questo è un gruppo nuovo totalmente, con atleti che hanno esordito a 15 anni nei campionati agonistici: mostrare buoni momenti di gioco come contro l’Argentario è un grande risultato. I miei atleti devono però imparare a tenere duro nei momenti di difficoltà che emergono nel corso delle gare”.

Under 14

Calcinaia – Libertas Liburnia 62-59 (16-21, 29-32, 52-52)

Libertas Liburnia: Acenas 6, Bueno, Danero 16, Magliozzi 3, Longobardi, Candelaria 2, Picchianti, Marashi, Kulbaev 4, Mucollari 17, Gonzales 4, Franceschi 7. All.: Referendario.

Partita dai due volti quella giocata a Calcinaia tra i padroni di casa e la Libertas Liburnia; la sfida, valida per la seconda giornata di ritorno del girone F per il titolo regionale under 14, si è conclusa con l’affermazione dei locali 62-59. Primi due quarti giocati dai gialloblù ospiti a tutto gas, alternando azioni individuali e di squadra. Poi, terzo e quarto tempino giocati con un altro atteggiamento, quasi con il timore di dover vincere. “Insoddisfatto – dice coach Andrea Referendario – per il risultato e per l’atteggiamento. Ci sono molte cose su cui lavorare e, per quanto strano, ciò fa sperare per un’ulteriore crescita del gruppo che si è ritrovato quest’anno nel girone titolo mentre lo scorso lottava nella parte bassa della classifica nel girone di Coppa Toscana”.

Libertas Liburnia – Cecina 44-72(8-17, 22-37, 39-52)

Libertas Liburnia: Acenas 2, Bueno, Danero 16, Magliozzi 3, Longobardi 2, Candelaria 3, Marashi, Kulbaev, Mucollari 4, Gonzales 5, Tiabi, Franceschi 9. All.: Referendario.

Partita valida per il terzo turno di ritorno del girone per il titolo toscano under 14, disputata al PalaBastia martedì 13 maggio, dal pronostico scontato, data la forza della capolista Cecina. Tuttavia, la Libertas Liburnia riesce a mantenersi nella scia degli avversari e a togliersi la soddisfazione di vincere il parziale del terzo quarto. Nel finale la maggior esperienza degli avversari e un po’ di fatica contribuiscono a far allargare il divario tra le due squadre: lo scarto conclusivo è severo e ingiusto per quanto mostrato sul campo.