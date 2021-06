Home

Basket

5 Giugno 2021

Basket giovanile Pielle, un fine settimana da cancellare

Livorno, 5 giugno 2021

Fine settimana da cancellare in fretta e furia per il settore giovanile della UNICUSANO PIELLE LIVORNO: troppo forte il Don Bosco per la truppa di coach Luca Castiglione (Under 18 Eccellenza), e ko che si è ripetuto anche nel torneo Under 16 con i biancoblù in partita solo nei frangenti iniziali.

Va male anche all’Under 18 Silver, castigata dall’Invictus con un tiro da 3 a fil di sirena. Esordio stagionale sfortunato per l’Under 14 di coach Forti che, nonostante i 20 punti di De Santi, si è dovuto arrendere alla maggiore fisicità dei cugini dell’U.S. Livorno.

(Under 18 Eccellenza)

Unicusano Don Bosco-Unicuano Pielle: 90-64

UNICUSANO: Cervia 11, Giachetti 6, Pirone 13, Sgherri 3, Baccelli, Bini, Sainati 14, Simonetti 5, Salvadorini, Pistolesi 12. All. Castiglione.

(Under 18 Silver)

Invictus-Unicusano Pielle: 54-52

UNICUSANO: Sergio 5, Balloni 5, Rubegni 12, Valoroso 18, Zolesi, Poltretti, Ceselli, Sturla 10, Pagni 2, Ceccarini. All. Referendario.

(Under 16 Eccellenza)

Basket Cecina-Unicusano Pielle: 92-69

UNICUSANO: Ristori 8, Cristofani 5, De Santi 4, Sergio 8, Alongi 3, Colombini 1, Dadomo 14, Redini, Guantini 2, Mazzacca 19, Marchegiani 2, Forti 3. All. Forti.

Pall. Don Bosco-Unicusano Pielle: 84-57

UNICUSANO: Alongi 4, Colombini 2, De Santi 13, Tempestini, Guantini 2, Marchegiani 2, Mazzacca 4, Redini 3, Ristori 8, Sergio 7, Forti 5, Cristofani 7. All. Forti.

(Under 15 Eccellenza)

Pall. Don Bosco-Unicusano Pielle: 76-48

UNICUSANO: Bartorelli, Cristofani 13, De Santi 2, Forti 14, Leonardini, Maselli 2, Mugnaini, Nocchi 6, Panichi, Peccia 2, Tempestini 9. All. Schiano.

(Under 14)

Unicusano Pielle-Pediatrica U.S. Livorno: 52-77

UNICUSANO: De Santi 20, Peccia, Leonardini 9, Bernini, Gazzetta 2, Panichi 18, Citti, Romei 1, Sgherri, Luperini, Piano, Stoppa. All. Forti.

