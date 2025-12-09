Basket

9 Dicembre 2025

Livorno 10 dicembre 2025 Basket giovanile, resoconto Under 17 e under 15 Libertas Liburnia Livorno

Il mese di dicembre delle giovanili della Libertas Liburnia Livorno è iniziato con un un successo, ottenuto dagli under 15, e da una sconfitta, rimediata dagli under 17. E, soprattutto, per le due formazioni giallobù – entrambe allenate da Andrea Referendario – le gare in questione hanno consentito di acquisire utili esperienze. Tutti i ragazzi utilizzati sono in crescita.

UNDER 15 Ponsacco – Libertas Liburnia Livorno 39-85 (8-23, 15-40, 26-66)

LIBERTAS LIBURNIA: Acenas 2, Danero 15, Longobardi 2, Candelaria 10, Picchianti, Degan 6, Marashi 2, Kulbaev 2, Mucollari 19, Gonzales 2, Franceschi 12, Di Mattei 13. All.: Referendario.

Sesta vittoria di fila per la capolista: indipendentemente dallo scarto conclusivo, quella fornita a Ponsacco è stata per gli under 15 livornesi una prova convincente. Tutti i 12 ragazzi a referto hanno trovato nel corso del confronto un buon minutaggio ed hanno evidenziato una difesa attenta, premiata da recuperi e palloni utili per le azioni in contropiede. Il largo margine assicurato già dopo pochi minuti ha consentito di dar spazio, con pieno merito, a tutti gli elementi a disposizione.

UNDER 17 Libertas Liburnia Livorno – Donoratico 24-85 (8-21, 15-49, 18-61)

LIBERTAS LIBURNIA: Acenas 1, Russo, Danero 11, Villanueva, Candelaria, Estanislao N., Rosini 2, Marashi, Estanislao T., Franceschi 5, Di Mattei 2, Castillo 3. All.: Referendario.

La Libertas Liburnia under 17, nella circostanza incompleta – out giocatori per infortuni e influenza -, si sono presentati, in casa, con una formazione inusuale per affrontare il Donoratico, la terza forza del campionato. Nei primi minuti i locali hanno provato a tener botta ed a ribattere azione su azione ad avversari più grandi di età (gialloblù con un gruppo di classe 2010 e classe 2011 in un campionato in cui giocano anche i nati nel 2009). Poi un pesante break e la difesa pressante degli avversari hanno spezzato la fiducia dei padroni di casa sul finire del primo quarto e da lì è diventato un monologo dei validi ospiti.

