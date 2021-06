Home

Basket giovanile, tris di vittorie per la Pielle

13 Giugno 2021

Livorno, 13 giugno 2021

Una vittoria tira l’altra: il settore giovanile della Pielle Livorno – reduce da un weekend sottotono – mostra gli artigli e raccoglie tre vittorie di gradissimo spessore (su quattro incontri disputati).

Al termine di 40 minuti di rara intensità cestistica, l’Under 16 Eccellenza rispedisce al mittente la quotata Basketball Club Lucca per 67-65. Ottime prestazioni anche dell’Under 15 Eccellenza (su Lerici) e dell’Under 14 nel derby a casa U.S. Livorno (assoluti protagonisti De Santi, Peccia e Panichi, tutti e tre in doppia cifra). L’unica sconfitta della settimana arriva nel derby contro la Libertas 1947 (Under 18 Silver), quest’ultima in campo con i vari Geromin, Del Monte e Mancini (ragazzi nel giro della Serie B).

(Under 18 Silver)

Libertas 1947-Unicusano Pielle: 94-73

UNICUSANO: Balloni 4, Rubegni 8, Valoroso 20, Zolesi 5, Poltretti 6, Ceselli 3, Sensani 8, Sturla 16, Pagni 2,Ceccarini 2. All. Referendario.

(Under 16 Eccellenza)

Unicusano Pielle-Lucca: 67-65

UNICUSANO: Ristori 19, Cristofani 8, De Santi 2, Sergio 17, Alongi 2, Colombini 2, Redini, Guantini, Mazzacca 11,Marchegiani 2, Forti 4, Tempestini. All. Forti.

(Under 15 Eccellenza)

Unicusano Pielle-Lerici: 63-47

UNICUSANO: Bartorelli 2,Cristofani 7, De Santi 18, Forti 8, Maselli 2, Nocchi 14, Peccia 7, Tempestini 5, Panichi, Mugnaini, Leonardini, Gazzetta. All. Da Prato.

(Under 14)

U.S. Livorno-Unicusano Pielle: 55-96

UNICUSANO: De Santi 21, Peccia 18, Leonardini 15, Bernini, Gazzetta 11, Panichi 14, Citti 6, Braun, Sgherri 9, Luperini, Piano, Stoppa. All. Forti.

