Basket

5 Febbraio 2026

Livorno 5 febbraio 2026 Basket, Giovanili Libertas Liburnia

Nel giro di pochi giorni, tra sabato 31 gennaio e martedì 3 febbraio, il gruppo giovanile della Libertas Liburnia Livorno, attivo in due campionati, è sceso in campo in tre occasioni, disputando due partite nel torneo under 15 – due i successi ottenuti, uno in volata e l’altro in modo netto – ed una nel torneo under 17 – sconfitta da mettere in preventivo -. Al di là dei referti rosa e di quelli gialli ritirati al termine degli incontri e al di là del bottino di punti realizzati nelle varie gare dai singoli, il dato saliente, per tale agguerrito gruppo gialloblù, guidato da coach Andrea Referendario, è relativo alla crescita costante di tutti quanti. Rispetto ad inizio stagione, notevoli i passi in avanti. Anche la disputa di un campionato, quello under 17, nel quale inevitabilmente si paga il gap fisico al cospetto di squadre più esperte, sta consentendo di migliorare a vista d’occhio.

Sabato 31 gennaio. Under 15. Follonica -Libertas Liburnia 50-51 (7-19, 22-34, 30-43)

Libertas Liburnia: Acenas, Danero 25, Magliozzi 1, Candelaria 3, Marashi, Mucollari 4, Gonzales 4, Franceschi 5, Di Mattei 9, Mazz. All.: Referendario.

Dopo un’ottima prima fase, nella quale hanno toccato margini importanti, i livornesi hanno incassato nel quarto tempino il break dei locali, tornati in corsa. Nell’ultimo minuto, con i gialloblù avanti di uno, 50-51, non si è registrato alcun canestro, con i labronici che hanno chiuso palla in mano.

Domenica 1 febbraio. Under 17. Follonica – Libertas Liburnia 70-30 (19-7, 29-15, 58-17)

Libertas Liburnia: Acenas, Russo, Colina, Danero 5, Magliozzi 5, Villanueva, Dell’Unto 10, Degan 10, Marashi, Estanislao T., Gonzales. All.: Referendario.

Nessuna sorpresa, con il Follonica che ha ben presto scavato il solco. Di spessore l’ultimo tempino dei gialloblù, chiuso con 13 punti messi a segno e solo 12 incassati.

Martedì 3 febbraio. Under 15. Libertas Liburnia – Grosseto Team90 74-42 (25-10, 42-26, 55-30)

Libertas Liburnia: Acenas, Danero 16, Magliozzi 3, Candelaria 8, Picchianti, Degan 9, Marashi 2, Mucollari 6, Gonzales 9, Franceschi 19, Di Mattei 2.

Nel match infrasettimanale valido per il campionato under 15, la Libertas Liburnia ha rispettato il favore del pronostico. Contro il Grosseto Team90, padroni di casa sempre in vantaggio e capaci di mostrare un basket fluido ed efficace.