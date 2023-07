Home

Sport

Basket

Basket: grande colpo in casa Fides, arriva Andrea Vignoli

Basket

31 Luglio 2023

Basket: grande colpo in casa Fides, arriva Andrea Vignoli

Livorno 31 luglio 2023

Andrea, classe ’93 ala di 2 metri, nelle ultime due stagioni è stato uno dei migliori lunghi del campionato di Serie C Gold Toscana segnando 16 e 18 punti di media, specialista in promozioni dalla C alla B, ben tre negli ultimi cinque campionati, è il tassello che completa il pacchetto lunghi del Fides.

Vignali dopo le giovanili al Don Bosco Livorno inizia un lungo percorso in serie B che lo porta a Martina Franca, Francavilla, Fiorentina, Stella Azzurra Viterbo.

Nel 2016/17 è con Virtus Imola in C Gold e sarà sempre in Emilia a Piadena per due annate prima in C Gold e poi dopo la vittoria in campionato in serie B.

C Gold che lo ritrova protagonista a Forio d’Ischia nel 2020/2021 in compagnia del nostro Simone [Orsini – ndr] ottenendo la promozione in B.

Poi il rientro vicino casa con Basket Spezia in C Gold con importanti medie realizzative conquistando nell’ultima annata l’accesso alla B Interregionale.

Ora Andrea riparte dalle origini, attratto di nuovo dalla città di Livorno che ben conosce e dal desiderio di fare una ottima stagione con compagni che già conosce.

La sua classe permetterà alla squadra di fare quel salto di qualità necessario per essere competitiva su tutti i campi, la sua esperienza permetterà di elargire consigli ai più giovani e di essere leader di un gruppo che sta nascendo ben assortito.

Le prime parole di Andrea:

“Fin dalla prima telefonata col presidente Magnani ho avuto l’impressione che questa società faccia le cose sul serio e dopo l’incontro con coach Pistolesi e Paolo capitani ne ho avuto la conferma.

Il progetto e la squadra sono ambiziosi e questo si sposa perfettamente con il mio modo di vivere la pallacanestro. Dopo tanti anni torno a Livorno, dove sono cresciuto cestisticamente e questo è uno stimolo in più per dare il meglio.

Auguro ai compagni e alla società di toglierci grandi soddisfazioni insieme.

Le parole di Pres. Magnani:

“Siamo molto contenti che Andrea abbia deciso di unirsi al nostro gruppo, lo fa con le migliori motivazioni che potevamo attenderci: accettare una nuova sfida in un contesto nuovo ma con persone ben conosciute.

La sua esperienza e le sue doti ci daranno una grande mano per affrontare un campionato che si prospetta complesso, completiamo con Andrea un reparto lunghi che ci appare ben assortito con ragazzi con caratteristiche tecniche ben integrabili.”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin