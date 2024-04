Home

22 Aprile 2024

Basket, i migliori talenti Under 13 a San Vincenzo per la nuova edizione del trofeo Carloni

Il grande basket giovanile torna protagonista a San Vincenzo. Dal 25 al 26 aprile il comune del livornese ospiterà infatti la 15esima edizione del Trofeo Fosco Carloni (già Trofeo delle Province), tradizionale appuntamento che vede impegnati i migliori talenti Under13 delle società toscane. Alla manifestazione partecipano 96 ragazzi e 48 ragazze del 2011, che sui parquet del PalaGiovani e della scuola Rodari si affronteranno per rendere omaggio alla memoria di Fosco Carloni, storico dirigente senese della pallacanestro che ha seguito per molti anni le rappresentative regionali in Toscana.

La formula del torneo prevede la suddivisione dei partecipanti in 8 squadre maschili (Sharks, Raptors, Dragons, Panthers, Lions, Bears, Falcons, Bulls), divise in due gironi e di 4 squadre femminili (Tigers, Dolphins, Foxes, Zebras). Le gare si svolgeranno giovedì 25 e venerdì 26 aprile, nei due campi designati, dalle 9 alle 18,30, mentre la finale si svolgerà al PalaGiovani venerdì 26 aprile, alle 17,30.

L’evento costituisce un’importante vetrina per atleti, coach ed arbitri, sui quali la Federazione vuole investire in prospettiva futura. Non è prevista la formazione di una classifica finale, in quanto la volontà degli organizzatori è quella di offrire ai partecipanti un’opportunità di crescita e di confronto, unita alla possibilità, per i selezionatori delle squadre nazionali, di vedere gli atleti in un contesto diverso da quello delle rispettive società di appartenenza.

Al termine del trofeo Carloni, infatti, verranno selezionati i migliori ragazzi e ragazze che saranno convocati per partecipare ai successivi impegni con le rappresentative nazionali.

“La pallacanestro giovanile toscana sta vivendo un grande momento di vivacità e fermento – afferma il presidente della Fip Toscana, Massimo Faraoni. – La nostra regione ospiterà infatti, tra fine aprile e giugno, tre finali nazionali giovanili e proprio San Vincenzo sarà teatro, dal 13 al 19 maggio, della finale Under 15 femminile. Un ‘assaggio’ di grande basket lo avremo già con il trofeo Carloni, un appuntamento diventato ormai una tradizione all’interno del calendario delle competizioni giovanili toscane, che impegna tutto il movimento con grande passione e spirito di partecipazione. Il Trofeo Carloni ci permette di ricordare uno storico dirigente del Comitato Regionale Toscano, grande appassionato e valido dirigente di basket, soprattutto giovanile, che si è fatto conoscere ed apprezzare ai più alti livelli”.

Il trofeo Carloni è organizzato dal Comitato Regionale Toscana della Federazione Italiana Pallacanestro, con la collaborazione della società ASD San Vincenzo, che ha offerto un prezioso contributo per la parte logistica ed organizzativa.