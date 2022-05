Basket, Il campionato della Libertas si ferma qui: il Cividale è troppo forte (66-82)

Home

21 Maggio 2022

Livorno 21 maggio 2022

La Gesteco Cividale del Friuli è una signora squadra e approda con merito in semifinale playoff.

Lo 0-3 con cui la Libertas acceso il semaforo verde alla squadra di Pillastrini, tuttavia non scalfisce i meriti degli amaranto, capaci di essere arrivati ai playoff nonostante la messe di infortuni che ne ha condizionato il cammino dall’inizio del campionato.

Al Modigliani Forum il terzo e ultimo atto della serie era pure iniziato bene per gli amaranto, più veloci a scattare dai blocchi di partenza grazie a un Amos Ricci tarantolato (7-0 al 2’).

Cividale però non si è scomposta: non solo ha rintuzzato il vantaggio libertassino, ma ha pure operato il soprasso (7-8) in men che non si dica e non si è più fermata fino al +19 (20-39 al 13’).

I livornesi però si sono ribellati a un destino che sembrava scritto dal micidiale 6 su 8 da tre degli ospiti

Hanno iniziato a mordere in difesa e con un break di 16-4 sono andati all’intervallo lungo a -7: 36-43.

A inizio terzo quarto la Libertas si è spinta ancora più su arrivando a -4 (41-45), ma dopo aver fallito due volte il canestro del -2 ha incassato la tripla di Miani che ha dato ossigeno ai polmoni friulani.

Gli amaranto si sono disuniti e alla lunga Cividale ha preso il sopravvento.

Nell’ultimo quarto, giocato con gli sportivi della Libertas a bordo campo in segno di festa per la buona stagione dei loro giocatori, la squadra di Andreazza ha avuto l’ultima possibilità di rientrare sul 58-69 quando Forti ha fallito la tripla del -8 e sul possesso successivo Cividale ha piazzato quella del +14 con Cassese.

Finale di festa e tifoserie che hanno fraternizzato sugli spalti. Al Modigliani cala il sipario sulla sofferta stagione amaranto chiusa comunque bene con l’accesso ai playoff.

Maurelli Group Libertas Livorno – Gesteco Cividale 66-82 (17-26, 19-17, 13-18, 17-21)

Maurelli Group Libertas Livorno: Antonello Ricci 19 (3/8, 2/4), Andrea Casella 15 (0/1, 4/11), Pietro Ugolini 13 (3/5, 1/6), Ivan Morgillo 4 (0/2, 0/1), Ivan Onojaife 4 (1/3, 0/0), Gregor Kuuba 4 (2/2, 0/0), Luca Toniato 3 (0/2, 0/1), Francesco Forti 2 (1/2, 0/1), Costantino Bechi 2 (1/3, 0/1), Dario Mazzantini 0 (0/0, 0/0), Gianni Mancini 0 (0/0, 0/0), Matteo Geromin 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 32 – Rimbalzi: 26 5 + 21 ( Andrea Casella 8) – Assist: 10 ( Antonello Ricci , Ivan Onojaife , Francesco Forti 2)

Gesteco Cividale: Alessandro Paesano 21 (7/9, 2/2), Adrian Chiera 14 (0/1, 3/5), Leonardo Battistini 14 (7/12, 0/0), Alessandro Cassese 11 (1/1, 2/4), Eugenio Rota 8 (2/4, 1/3), Aristide Mouaha 4 (2/4, 0/4), Gian paolo Almansi 4 (1/2, 0/1), Gabriele Miani 3 (0/3, 1/2), Matteo Frassineti 3 (0/0, 1/1), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0), Brenno Barel 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 – Rimbalzi: 34 2 + 32 ( Leonardo Battistini 17) – Assist: 16 ( Adrian Chiera 5)

