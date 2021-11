Home

Basket, il Don Bosco affronta Agliana

13 Novembre 2021

Livorno 13 novembre 2021

Sabato lavorativo per la Toscana Food Don Bosco, impegnata nel campionato di Serie C Gold; i ragazzi di coach Gabriele Ricci cercano la prima vittoria del loro torneo, ospitando, davanti al pubblico amico, una delle grandi delusioni del torneo, Agliana. I pistoiesi, infatti, erano partiti con malcelate ambizioni di un campionato di altissimo livello ed invece, dopo sei giornate, viaggiano con appena due punti in classifica, frutto della netta vittoria sul Cus Pisa di due settimane fa.

Per apprezzare la bontà del roster a disposizione del confermato coach Mannelli, basti pensare al pivot Zeneli, nella passata stagione pilastro fondamentale nella promozione Pielle.

Il lungo albanese è, infatti, il miglior marcatore del girone, alla media di oltre 21 punti a partita. Accanto a lui non mancano nomi importanti, come gli esperti playmaker Zita, Nesi e Nieri.

La strada per il successo, per la Toscana Food, passa proprio dal contenere, sotto le plance, la fisicità di Zeneli, inaridendo, nel contempo, l’attacco ospite, già di suo non certo prolifico, visto che realizza poco più di 67 punti a partita, terzo peggiore del campionato.

Lo dice anche il tecnico rossoblu, Gabriele Ricci; queste le sue parole di presentazione della sfida:

“Sabato dobbiamo vincere, anche se la partita sarà ben più complicata di quanto possa far pensare la classifica, nella quale Agliana ha solo due punti.

Si tratta, infatti, di una squadra partita con ben altre ambizioni, nell’intento di stazionare nelle primissime posizioni, con un roster di primo livello, sia dal punto di vista tecnico che fisico.

A livello individuale, presentano ottimi giocatori, penso a Zita, Nesi, Nieri e soprattutto Zeneli, il loro punto di riferimento. Limitare il loro centro, Zeneli appunto, deve essere il nostro primo obiettivo; fatto questo, dovremo essere molto intensi dal punto di vista agonistico ed essere più costanti nell’arco della partita, evitando quei dolorosi blackout che, nelle giornate precedenti, ci sono costati la partita.”

