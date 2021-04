Home

Sport

Basket

Basket, il Don Bosco affronta Lucca

Basket

21 Aprile 2021

Basket, il Don Bosco affronta Lucca

Livorno 21 aprile 2021

Quattro giorni dopo la trasferta sul parquet di La Spezia, la Toscana Food Don Bosco torna in campo; lo fa oggi, 21 aprile, al “PalaMacchia”, nel recupero della sfida contro Lucca, rinviata qualche settimana fa per i problemi Covid della compagine ospite.

Un match ormai ininfluente ai fini della classifica, con i ragazzi di Marco Aprea costretti, con il ko di Spezia, ad abbandonare ogni velleità di agganciare la fase promozione.

Lo dice la classifica del girone A con Unicusano Pielle e Spezia ormai qualificate e la Toscana Food al terzo posto, con quattro punti di ritardo proprio dai liguri, margine incolmabile quando al termine della prima fase manca soltanto la sfida contro Lucca.

Un match che vede i labronici favoriti; lo dice la partita di andata, vinta agevolmente da Onojaife e compagni, ed anche la classifica, con gli ospiti ancora a quota zero dopo 7 partite disputate.

In definitiva, per capitan Ense e compagni, l’occasione ideale per riscattare la sconfitta di sabato scorso ed oliare i meccanismi per le prossime sfide, quelle sì importantissime, nelle quali la compagine rossoblu si giocherò la permanenza nella categoria battagliando, in un girone a nove squadre, con Montale, Lucca, Arezzo, Montevarchi, Synergy Valdarno, Valdisieve, Montecatini e Prato.

Palla a due questa sera alle ore 21,15, con diretta Facebook sulla pagina ufficiale della Pallacanestro Don Bosco.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin