Basket: Il Don Bosco cede a Lucca, adesso sotto con i playout

24 Aprile 2022

Livorno 23 aprile 2022

Si chiude con una sconfitta la regular season della Toscana Food Don Bosco, al cospetto di Lucca, in un match che contava solo per gli ospiti, obbligati ad una vittoria per garantirsi la matematica salvezza.

I ragazzi di Gabriele Ricci ci hanno comunque provato, rimanendo in testa al match per i primi 15’ di gioco, per poi subire le maggiori motivazioni di Lucca che, a 3’15” dalla fine del secondo quarto, metteva il naso avanti per poi allungare con il trascorrere della partita, fino al 79-54 della sirena finale.

Una sconfitta, comunque, indolore per la Toscana Food che, dalla prossima settimana, tornerà in palestra per preparare al meglio i prossimi playout.

LA CRONACA – In casa Toscana Food, coach Gabriele Ricci si affida al quintetto composto da Paoli, Peemot, Mazzantini, Mori e capitan Malfatti; Alberto Tonfoni, tecnico di Lucca, sceglie Landucci, Burgalassi, Vona, Simonetti e Benini.

Fin dall’avvio la partita è caratterizzata da una grande intensità, con Lucca determinata a cogliere i due punti che significherebbero la matematica certezza della salvezza e la Toscana Food intenzionata a ribattere colpo su colpo, tanto che il primo vantaggio da segnalare è proprio dei padroni di casa, sul 12-7.

Un break prontamente rintuzzato dai rossi ospiti, con un contro parziale di 5-0 che, a 2’ 30” dalla fine del primo quarto, riporta la partita sui binari di un perfetto equilibrio, a quota 12, prima della sgommata Toscana Food che permette ai padroni di casa di andare alla prima pausa con 4 punti di vantaggio, sul 18-14.

I numeri dei primi 10’ raccontano della perfetta parità sotto le plance, e delle diverse percentuali di tiro, 44 % per la Toscana Food, 35 per Lucca.

Il refrain non cambia nella prima metà del secondo quarto, con la Toscana Food sempre avanti nel punteggio, sia pure con pochi punti di margine, fino ad un parziale di 8-0 di Lucca che permette agli ospiti di mettere il naso avanti, sul 28-26, a 3’15” dall’intervallo lungo.

Trend favorevole che continua nel finale del quarto, con i rossi ospiti che vanno negli spogliatoi con 8 punti di vantaggio, sfruttando l’anemia offensiva della Toscana Food, a segno soltanto una volta negli ultimi 5’.

A fare la differenza, nei secondi 10’ di gioco, la netta differenza di percentuale; nel secondo quarto Lucca vanta un bel 7/12, la Toscana Food un non indimenticabile 3/14.

Tra i singoli da segnalare, da una parte, i 12 di Benini e, dall’altra, i 6 di Geromin.

Al ritorno dagli spogliatoi Lucca continua a spingere sull’acceleratore e, con due canestri di Pierini, arriva, dopo 2’10” di gioco, ad accumulare un vantaggio di 10 punti, sul 41-31, costringendo coach Ricci ad un time out, che però non cambia le carte in tavola.

Lucca mantiene un buon margine, arrivando fino al +13 grazie ad una tripla di Vona, per poi allungare ulteriormente e chiudere il terzo periodo sul 63-37, ipotecando così la vittoria.

Gli ultimi 10’ valgono solo per le statistiche, la Toscana Food prova a rosicchiare qualche punto, ma Lucca controlla la partita senza dannarsi troppo l’anima ed alla fine porta a casa i due punti.

La Toscana Food, invece, fin dalla prossima settimana tornerà in palestra per prepararsi alle sfide fondamentali per la propria stagione, quelle dei playout.

Toscana Food Don Bosco Pallacanestro Don Bosco Livorno – Lucca 54-79

Toscana Food Don Bosco Pallacanestro Don Bosco Livorno: Mori 5, Geromin 7, Carlotti, Maniaci, Mancini 3, Balestri, Ciano, Peemot 11, Mazzantini 14, Apolloni, Malfatti 9, Paoli 5. All. Gabriele Ricci, Ass. Federico Tosarelli e Simone Sanna.

Parziali: 18-14; 27-35; 37-63; 54-79

