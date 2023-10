Home

28 Ottobre 2023

Livorno 28 ottobre 2023 – Basket, il Don Bosco ospita la Synergy Valdarno

Ormai dimenticata la prima sconfitta in campionato, sul parquet fiorentino della Sancat, la Toscana Food Don Bosco torna in campo, per la quinta giornata del campionato di Serie C.

La compagine guidata da Francesco Barilla ospita la Synergy Valdarno, una compagine che in questo avvio di torneo ha reso meno delle aspettative.

La squadra guidata da Stefano Baggiani, infatti, ha vinto soltanto una delle quattro partite disputate ed arriva al “PalaMacchia” reduce da due sconfitte consecutive, contro Pino Dragons e, la settimana scorsa, Monsummano.

Chiara la voglia di riscatto dei valdarnesi che, si badi bene, sono l’unica squadra ad aver fatto versare lacrime amara alla Mens Sana Siena, attuale capolista del girone.

Del resto, nel roster della Synergy non mancano elementi di spicco, tra cui il più rappresentativo è sicuramente Francesco Quaglia, centro che vanta trascorsi anche in Serie A2, con la prestigiosa canotta della Fortitudo Bologna.

Non a caso con 19.3 punti realizzati a partita è il terzo marcatore del torneo. Oltre a Quaglia, i giovani talenti rossoblu dovranno fare molta attenzione anche ad Innocenti e Mancini, gli altri due valdarnesi in doppia cifra quanto a punti realizzati. Insomma, un match difficile ma non impossibile, a patto che la Toscana Food Don Bosco torni a mostrare la sua faccia migliore, quella, per intenderci, mostrata nelle vittorie su Pino Dragons e Monsummano.

Ne è consapevole anche coach Francesco Barilla che presenta così il match del “PalaMacchia”:

“Avremo di fronte una squadra che arriverà a Livorno molto agguerrita, in considerazione dei soli due punti in classifica.

Noi siamo consapevoli del fatto che, al di là delle sconfitte, i valdanersi si sono giocati ogni confronto fino alla fine e che arriveranno a Livorno per prendersi i due punti con una squadra giovane come la nostra.

Detto questo, noi dobbiamo lavorare su noi stessi per ritrovarci dopo la sconfitta sul parquet della Sancat, partita nella quale non siamo riusciti ad essere né lucidi né pimpanti; dobbiamo tornare ad avere grande intensità ed al nostro modo di affrontare le partite.

Quella contro la Synergy sarà una partita molto ostica, come tutte quelle del campionato di Serie C, che ci dovrà servire per trarre indicazioni positive per il prosieguo del nostro percorso”.

Appuntamento, per tutti gli appassionati di basket, per questo pomeriggio, al “PalaMacchia”, con palla a due prevista per le ore 18:45

