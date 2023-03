Home

16 Marzo 2023

Livorno 16 marzo 2023 – Basket, il Don Bosco ospita Quarrata

Giovedì di lavoro per la prima squadra della Toscana Food Don Bosco, impegnato nell’ostico campionato di Serie C Gold.

Per l’ultimo turno infrasettimanale del torneo, la compagine guidata da Francesco Barilla ospita Quarrata, nell’intento di tornare a quella vittoria che manca da qualche settimana.

Mica facile, l’avversario di turno è di quelli da prendere con le molle, quella Quarrata che arriva a Livorno a caccia di punti preziosi nella corsa alle migliori posizioni playoff.

Una compagine, quella guidata da coach Alberto Tonfoni, con i bioritmi al top, come raccontano le ultime due vittorie consecutive, con Valdisieve, in trasferta, e Costone Siena, al termine di una partita dalle mille polemiche.

La Toscana Food avrà di fronte una squadra con tanti punti nelle mani – possiede il quinto attacco del campionato -, grazie alle mani educate di molti suoi giocatori, tra cui l’ucraino Mustiatsia, arrivato in corso d’opera e miglior realizzatore dei suoi, con 15,4 punti di media.

Oltre a lui, i numeri ci raccontano che ci sono anche altri quattro uomini in doppia cifra: Riccio (14,9), Federico Regoli, forse il miglior giocatore di Quarrata (14,8), Emanuele Rossi (12,2) e Balducci (10,4).

Per rimanere in partita contro una corazzata del genere, la Toscana Food ha una sola ricetta, difendere forte e sporcare le percentuali degli avversari; così facendo, le possibilità di andare a caccia del quarto successo stagionale ci sono, ben sapendo che per coglierlo serve la classica partita perfetta.

Delle difficoltà dell’incontro, ne è ben consapevole anche il coach della Toscana Food Don Bosco, Francesco Barilla, che presenta così i 40’ del “Modigliani Forum”:

“Quella con Quarrata è l’ennesima partita da prendere con le molle, ci aspetta una squadra molto solida, con giocatori molto versatili, sia nella fase offensiva che in quella difensiva.

Coach Tonfoni ha a disposizione tanti ottimi giocatori, nei quali spicca l’ucraino Mustiatsia, temibile sia fisicamente che dal punto di vista tecnico.

Per competere con una squadra del genere dovremo assolutamente essere al top della forma, anche per onorare al meglio il fatto di giocare nello splendido scenario del “Modigliani Forum”; di sicuro noi proveremo ad offrire il top del nostro rendimento, indispensabile per regolare una squadra così agguerrita”.

Palla a due prevista oggi, 16 marzo, alle ore 21,15, presso il “Modigliani Forum” di Via dei Veterani dello Sport, con ingresso rigorosamente gratuito

