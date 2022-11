Basket, il Don Bosco si arrende nel finale alla Mens Sana Siena

Basket

6 Novembre 2022

Il Don Bosco se la gioca fino alla sirena finale, contro la compagine più blasonata del torneo, quella Mens Sana Siena accompagnata al “PalaMacchia” da un manipolo di calorosi tifosi. I ragazzi di Barilla tengono a lungo in mano il pallino del punteggio arrivando ad avere, nel secondo quarto, fino a 7 punti di vantaggio, salvo pagare dazio nel periodo finale.

Nel quarto tempino, infatti, Paoli e compagni realizzano appena 11 punti, magro bottino determinante nell’indirizzare i due punti verso Siena.

In sostanza, una partita nella quale i ragazzi di Barilla hanno evidenziato ottimi progressi, resi vani dalla maggiore esperienza degli ospiti.

LA CRONACA

In casa Don Bosco coach Francesco Barilla si affida al quintetto composto da Paoli, Maniaci, Carlotti, Deri e Mori; risponde il tecnico della Mens Sana, Pierfrancesco Binella, spedendo sul parquet Pannini, Benincasa, Bacci, Empilo e Buca.

L’inizio della sfida è in equilibrio quasi perfetto, prima di un parziale di 5-0 dei padroni di casa, scritto da una tripla di Paoli e da due liberi di Mori, che regalano alla Toscana Food altrettanti punti di vantaggio, sull’11-6.

Un margine che la Mens Sana è brava a colmare, sfruttando l’evidente superiorità sotto i tabelloni, fino ad un mini-break di 4-0 in chiusura di periodo che permette alla Toscana Food Don Bosco di chiudere il primo quarto con due lunghezze di vantaggio, sul 16-14.

Anche in avvio di secondo periodo, la difesa dei padroni di casa inaridisce le fonti di gioco della Mens Sana ed i ragazzi di Barilla provano la fuga, arrivando, dopo 3’ di gioco, al +7, sul 23-16.

Un margine che la Mens Sana riesce in parte a rosicchiare in chiusura di parziale, con le due squadre che vanno al riposo con la Toscana Food avanti 34-30, al termine di 20’ caratterizzati da due ottime difese, brave nel costringere gli attacchi avversari a basse percentuali.

Al rientro dagli spogliatoi il canovaccio del match non cambia, con le due squadre che stentano a trovare la retina avversaria, prima dello strappo della Mens Sana che, con una tripla di Menconi, riporta il confronto in parità quasi perfetta, sul 41-40, a 4’17” dall’ultima pausa.

Da lì in poi è un crescendo di emozioni, con i toni agonistici che crescono con il passare dei minuti, nel segno di un grande equilibrio, ben raccontato dal 49-47 per la Toscana Food dell’ultimo intervallo, siglato da un contropiede di Carlotti proprio sulla sirena. In avvio del periodo finale, la Mens Sana prova l’allungo decisivo: Bacci mette due triple, Lazzeri ne aggiunge un’altra e la truppa di BInella allunga a +6, sul 56-50, costringendo Barilla ad un time out.

Dal minuto di sospensione, la Toscana Food trova tanta intensità in difesa, costringendo la Mens Sana ad una lunga astinenza, purtroppo vanificata dalla difficoltà a violare la retina avversaria, con appena 3 punti realizzati nei primi 6’ 30” del periodo. Astinenza che, di fatto regala l’allungo decisivo della Mens Sana, brava a volare al +7 con una tripla da distanza siderale di Pannini. Un margine che gli uomini di Binella mantengono fino alla sirena finale, nonostante i generosi tentativi della Toscana Food di colmare il gap.

Don Bosco Livorno – Mens Sana Siena

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno: Ciano 7, Santini, Paoli 13, Maniaci, Carlotti 13, Giachetti 6, Beltrame, Biondi, Crocetta 2, Deri 9, Mori 10, Balestri. All. Francesco Barilla, Ass. Facundo Bereziartua, Alessandro Becagli

Parziali: 16-14; 34-30; 49-47; 60-67