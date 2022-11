Home

Basket, Il Don Bosco viaggia alla volta di Spezia

11 Novembre 2022

Livorno 11 novembre 2022 – Il Don Bosco viaggia alla volta di Spezia

Domenica di lavoro per la prima squadra della Toscana Food Don Bosco, impegnata nell’ostico campionato di Serie C Gold; i ragazzi di Francesco Barilla sono infatti impegnati, per la settima giornata, sul parquet di La Spezia.

Un match davvero ostico, attende Paoli e compagni, c’è una delle squadre più accreditate del torneo, quella ligure appunto; come ben raccontato dalla classifica che vede La Spezia a quota 8, con sole due lunghezze di ritardo dal terzetto di testa.

Una compagine in ottima forma, oltretutto, uscita vincente dalle ultime due partite, contro Quarrata e, in trasferta, Costone Siena.

A disposizione del coach, Scocchera, un roster davvero competitivo, basti pensare che ci sono i primi due migliori realizzatori del campionato, Balciunas e Vignali. Il playmaker lituano ne mette 22,5 a partita, l’ala ne aggiunge 21.

E non è finita qua, in doppia cifra c’è anche Bolis, che ne aggiunge altri 13, senza trascurare Ramirez e Marrucci, lo scorso campionato miglior realizzatore della Serie C Silver, con la canotta della Liburnia.

Insomma, un roster da prendere con le molle per la Toscana Food che, per rimanere in partita, dovrà lavorare duro in difesa per sporcare le percentuali dei liguri, con 490 punti realizzati il migliore attacco del torneo, e tenere basso il punteggio, per poi approfittare, in fase offensiva, di qualche lacuna di Spezia, la cui difesa è una delle più perforate dell’intero campionato.

Della solidità della squadra di Scocchera ne è ben consapevole anche il tecnico della Toscana Food Don Bosco, Francesco Barilla, che presenta così la partita:

“Ci attende una trasferta davvero dura, contro una delle squadre migliori del torneo, dal roster molto valido, in grado di trovare la retina avversaria con tante soluzioni diverse; noi andremo in terra ligure per mettere sul parquet di La Spezia tutta la nostra voglia di far bene e migliorare, necessaria contro una squadra di questo livelli, puntando sulla nostra spensieratezza e sul desiderio di offrire il top del nostro rendimento”.

