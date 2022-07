Home

Basket, il livornese Leonardo Salvadori vestirà la maglia del Prato Dragons in C Gold

26 Luglio 2022

Serie C Gold, è ufficiale! Colpaccio Dragons: Leonardo Salvadori approda a Sibe Gruppo AF

Pinelli: “Sua carriera parla da sola: ci completa”. Scarselli: “Salvadori è il giocatore con le qualità che cercavamo”. Salvadori: “Io e i Dragons sulla pallacanestro la pensiamo allo stesso modo”.

Livorno, 26 luglio 2022

Leonardo Salvadori vestirà la maglia Dragons: grande colpo di Sibe Prato Gruppo AF. Il lungo Livornese, con una carriera sempre in serie B, voluto fortemente dallo staff laniero e firmato con grande maestria dal general manager Stefano Scarselli, difenderà i colori di Prato nella prossima stagione 2022/23.

Pallacanestro Prato Dragons è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo di collaborazione per la stagione 2022/2023 con Leonardo Salvadori, ala/pivot classe 1993 di 200 cm per 103 kg. Lungo capace di sviluppare gioco e collaborare coi compagni vicino a canestro che fronte, Salvadori ha sempre giocato in Serie B: ha perni, rimbalzi, agonismo, visione di gioco e raggio di tiro, soprattutto tanta positività ed esperienza di serie B al massimo livello.

Salvadori è reduce da una stagione alla Pielle Livorno, dove è stato tra i protagonisti: 24 minuti di media, e uomo spogliatoio; ancora prima da un’ottima stagione conclusa a gara 5 di finale B Playoff in maglia Libertas Livorno 1947 contro Piacenza dove è stato protagonista.

Ha esordito appena diciottenne in Serie B nelle file della Pallacanestro Don Bosco Livorno, società quale ha compiuto tutto il suo percorso giovanile. Per anni si è trasferito Basket Cecina, dove è diventato capitano e giocato stagioni di alto livello. Ha indossato anche la canotta di Martina Franca nella stagione 2014/2015 e quella di Scauri in quella successiva, per poi tornare a Cecina e le ultime 2 stagioni a Livorno, prima a Libertas e poi a Pielle.

Una persona di grande spessore umano ancor prima che un ottimo giocatore, che va ad integrarsi con le caratteristiche umane e tecniche ad un gruppo fantastico, quello dei Dragons. Un vero giocatore di squadra, con lo spirito Dragons, sempre pronto a dare una mano ai compagni e grande lottatore. A Leonardo va il nostro più grande benvenuto da parte di tutti nella nostra Dragons family!

Le cifre

Questo lo score in carriera estratto da Lega Nazionale Pallacanestro: tira con il 52% da 2 punti e con il 37% da 3 punti con il 78% dalla lunetta. 8.8 rimbalzi / 1.6 perse / 3.4 recuperate / 2.7 assist

I commenti

Il general manager Stefano Scarselli dichiara: “È il giocatore che cercavamo per mentalità, esperienza, caratteristiche. Con staff consiglio e sponsor abbiamo fatto a fari spenti questa operazione, portata a termine ormai da settimane. Si tratta di un giocatore esperto con tanta voglia. La sua positività è stata subito contagiosa”.

Entusiasta il coach di Sibe Gruppo AF Marco Pinelli: “Abbiamo voluto Leonardo perché potenzialmente può completarci, sotto l’aspetto mentale, tecnico e tattico. Lo conosco e lo seguo dal 2008-09 dalle selezioni regionali giovanili”.

“La sua carriera parla da sola, ma con quella non si vincono le partite, specie in C Gold. Ovunque è stato Leonardo ha vissuto in maniera viscerale e profonda ogni realtà, calandosi sempre con grande intelligenza nell’ambiente in cui si trova. Ecco, la cosa che farà la differenza sarà la qualità della connessione che stabilirà con la squadra”.

“La cosa che già mi piace è che da subito tutte le componenti stanno lavorando per questo. Leonardo va ad aggiungersi ad un gruppo di bravi ragazzi, che quando si allacciano le scarpe si trasformano in guerrieri e con la loro attitudine hanno fatto avvicinare i giovani e innamorare i nostri tifosi”.

Leonardo Salvadori

Un primo commento, a caldo, del colpaccio Dragons: “Sono molto felice di aver scelto Prato, ho avuto modo di parlare del programma sportivo con Marco e con Stefano prima di accettare questa nuova avventura. Mi hanno spiegato che tipo di società sono, che gruppo di ragazzi hanno creato negli anni e quanto sia importante per loro il gruppo. Sono reduci da una buona stagione lo scorso anno, per me sarà una bella prova, entrare in uno spogliatoio e in una squadra fatta di giocatori che giocano insieme da anni: sarà molto bello. Spero di dare il mio supporto per migliorare i risultati ottenuti negli scorsi anni, e dare modo ai ragazzi più giovani di crescere. La scelta di Prato è stata semplice in quanto le ambizioni della società e il loro modo di pensare la pallacanestro hanno sposato subito quelle che erano le mie aspettative per questa nuova stagione”.

