Home

Sport

Basket

Basket, il settore giovanile della Pielle si riscatta

Basket

22 Aprile 2021

Basket, il settore giovanile della Pielle si riscatta

Livorno, 22 aprile 2021

Notevoli passi in avanti, rispetto al weekend d’esordio, per le formazioni giovanili della UNICUSANO PIELLE LIVORNO: l’Under 15 Eccellenza di coach da Andrea Da Prato, reduce dalla batosta rimediata per mano dell’U.S. Livorno, si è riscattata superando in volata la Scuola Basket Diego Bologna (Spezia) con 30 punti di un superlativo Cristofani, ma in generale grazie ad un’ottima prova corale. Lotta ma è costretta ad arrendersi nel finale l’Under 16 Eccellenza di coach Cristiano Forti: dopo un avvio terribile e un approccio molle, la banda di Cristiano Forti vincerà poi i restanti 3 tempini senza, però, espugnare il parquet di Spezia.

S.B. Diego Bologna-Unicusano Pielle: 67-62

UNICUSANO: Cristofani 16, De Santi 2, Sergio 10, Alongi, Colombini, Dadomo 12, Redini, Guantini, Diop 1, Mazzacca 2, Forti. All. Forti.

Parziali: 26-9, 35-29, 56-50, 67-62

Unicusano Pielle-Spezia: 74-71

UNICUSANO: Cristofani 30, Peccia, De Santi 5, Leonardini, Nocchi, Bartorelli 5, Maselli, Forti 13, Sgherri, Tempestini 13, Panichi 8, Mugnaini. All. Da Prato.

Parziali: 27-15, 44 -34, 58-52, 74-71

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin