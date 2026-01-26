Basket, il sogno NBA per i cestisti toscani: al via la JR NBA 2026 con 89 squadre e oltre 1300 atleti

Home

Basket

26 Gennaio 2026

Ottantanove squadre provenienti da tutta la Toscana, oltre 1.300 ragazze e ragazzi under 13, ed un obiettivo comune: arrivare a conquistare l’Anello Jr. NBA 2026. Ha preso ufficialmente il via oggi a Livorno, con il tradizionale Draft Event per l’assegnazione delle franchigie, la nuova edizione della Jr. NBA FIP U13 Championship, il campionato nazionale nato dalla collaborazione tra la National Basketball Association e la Federazione Italiana Pallacanestro.

A livello nazionale, la manifestazione coinvolge complessivamente 1.504 squadre – 1.219 maschili e 285 femminili – e più di 19mila giovani atleti e atlete. Come da consuetudine, nel corso dell’evento ospitato al palasport Bruno Macchia, le 89 formazioni toscane sono state abbinate tramite draft alle franchigie NBA e affronteranno la competizione indossando le maglie ispirate ai grandi campioni della lega americana.

L’inizio delle gare è fissato per il 22 febbraio, con la fase di qualificazione che si concluderà il 3 maggio. A seguire, spazio agli spareggi e alle Final Six regionali, in programma dall’8 al 10 maggio, che decreteranno la squadra ammessa alla fase finale nazionale, prevista a giugno, per l’assegnazione dell’Anello Jr. NBA.

“Questo evento rappresenta una vera e propria festa per l’intero movimento cestistico – ha dichiarato il sindaco di Livorno, Luca Salvetti. – Ringrazio gli organizzatori e la FIP Toscana per aver scelto Livorno come sede del Draft Event: una città che vanta una storia di grande prestigio nella pallacanestro e che oggi esprime un presente dinamico e ambizioso, con due importanti realtà sportive e la volontà di tornare ad ospitare grandi appuntamenti. Dopo l’esperienza della Nazionale di due anni fa, il prossimo 2 marzo Livorno accoglierà nuovamente una gara azzurra, con la sfida tra Italia e Inghilterra”.

“È estremamente positivo vedere una partecipazione così ampia ad un progetto che cresce costantemente di stagione in stagione – ha commentato il presidente della FIP Toscana, Massimo Faraoni. – La Toscana si conferma un territorio virtuoso per il basket, sia maschile che femminile, grazie all’impegno delle società, dei giovani atleti e delle loro famiglie. I numeri di questa edizione della Jr. NBA sono un segnale forte e chiaro del contributo che la nostra regione offre allo sviluppo della pallacanestro a livello nazionale”.

La Jr. NBA FIP U13 Championship è organizzata dalla National Basketball Association (NBA) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), con il supporto dei Comitati Regionali.

